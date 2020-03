25.03.2020 | Distribution

Frank Preuß übernimmt Vanquish-Vertriebsleitung

Seit März 2020 leitet Frank Preuß die Vertriebsaktivitäten beim Oldenburger VAD Vanquish.

Seit März 2020 leitet Frank Preuß die Vertriebsaktivitäten beim Oldenburger VAD Vanquish. Die Ernennung von Preuß zum Gesamtvertriebsleiter sei ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie, die die Vanquish-Geschäftsführer Henning Jasper und Stefan Kleesattel 2018 eingeläutet haben, teilte das Unternehmen mit. Der gelernte IT-Systemelektroniker wechselte beim Carrier EWE TEL schon kurz nach Abschluss seiner Ausbildung in den Vertrieb. Heute blickt der Manager auf insgesamt zwölf Jahre Vertriebs- und Consulting-Erfahrung in diversen Funktionen zurück. Das Systemhausgeschäft kennt er aus der Binnenperspektive: In den vergangenen sieben Jahren leitete Preuß Vertriebsbereiche bei den norddeutschen Systemhäusern BREKOM und BSH IT Solutions, einem Unternehmen der Allgeier Gruppe. In beiden Unternehmen begleitete er den Wandel vom reinen Infrastrukturanbieter zum Managed Service Provider.