17.02.2020 | Hersteller

Hersteller

Forcepoint ernennt Paul Garvey zum VP EMEA Sales

Paul Garvey ist neuer Vice President EMEA Sales bei Forcepoint, einem Cyber-Security-Anbieter.

Paul Garvey ist neuer Vice President EMEA Sales bei Forcepoint, einem Cyber-Security-Anbieter. In dieser Position soll er auch das deutsche Sales-Team des Unternehmens in München unterstützen. Dieses wurde in der jüngeren Vergangenheit massiv ausgebaut und wird seit Juli 2019 von Christian Patrascu, Senior Director Sales Central Europe, geleitet. Ihm zur Seite steht Kira Zaytev als Head of Channel Sales Central Europe. Sie soll den Channel in der DACH-Region mit Unterstützung der Distributoren Infinigate und Arrow weiter ausbauen.

«Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-Technologien und mobile Belegschaften. Das stellt sie vor die Herausforderung, ihre Daten und User überall schützen zu müssen», sagt Garvey.