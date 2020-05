04.05.2020 | Distribution

Finke EDV Systeme gewinnt auf virtueller CTV

Auch Gewinnspiele mit attraktiven Preisen waren ein Baustein der digitalen CTV von Also. Davon konnte jetzt Finke EDV Systeme profitieren.

Samsung Flip

Die virtuelle Also Channel Trends+Visions 2020 bot den Resellern zahlreiche Möglichkeiten für den Informationsgewinn und -austausch sowie für die Interaktion, aber ebenfalls für die Unterhaltung. So waren auch Gewinnspiele mit attraktiven Preisen ein Baustein der digitalen Messe. Besucher des Samsung Stands konnten beispielsweise bei der Verlosung eines Samsung Flip mitmachen, indem sie «vorbeischauten» und per Mausklick ihr Interesse an den Produkten sowie die Teilnahme an der virtuellen Verlosung bestätigt haben.

Jetzt gratulieren Also und Samsung Siegfried Finke von Finke EDV Systeme zum Gewinn eines 65-Zoll-Samsung-Flip, inklusive der passenden Wandhalterung und Connectivity Tray. Das intuitiv bedienbare digitale Flipboard bietet die Vorteile eines interaktiven 65-Zoll-UHD-Displays und kann bei Meetings auch das Flipchart ersetzen.