10.01.2020 | Distribution

Exclusive Networks verstärkt sein Führungsteam

VAD Exclusive Networks hat vier seiner Top-Manager in die Position eines Senior Vice President befördert.

Barrie Desmond

VAD Exclusive Networks hat vier seiner Top-Manager in die Position eines Senior Vice President befördert: Gerard Allison übernimmt als SVP die strategische Führung in der Region EMEA, Brad Gray im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Scott Lewis in Nord- und Südamerika und Barrie Desmond führt als SVP Marketing & Communications weltweit diesen Bereich.

Allison bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung beim Aufbau EMEA-Teams bei Anbietern wie Juniper Networks und zuletzt Gigamon ein. Gray war unter anderem bei Juniper Networks und Polycom (heute Poly) und zuletzt bei SAP. Lewis hat zuvor fast 20 Jahre bei Anbietern wie Blue Coat und IBM im Bereich Cybersicherheit gearbeitet. Zuletzt war er bei Fortinet, wo er in den vergangenen sieben Jahren unter anderem den Enterprise-Vertrieb in den USA und den gesamten Vertrieb im Westen der USA leitete. Desmond schließlich kehrt nach einem zwölfmonatigen Sabbatical zu Exclusive zurück. Er war zuvor sieben Jahre Group Marketing Director und zuletzt Chief Operations Officer bei dem Unternehmen. Alle vier SVPs berichten an Andy Travers, Executive Vice President, Worldwide Sales and Marketing.