Exclusive Networks übernimmt VAD JJNET

Exclusive Networks übernimmt JJNET, einen in Hongkong ansässigen VAD.

Olivier Breittmayer, CEO von Exclusive Networks

Exclusive Networks übernimmt JJNET, einen in Hongkong ansässigen VAD. Der Spezial-VAD stärke das Engagement für Hongkong und die gesamte APAC-Region und biete sofortige Partnerbeziehungen im Land, teilte der Distributor mit. Die Fusion signalisiere den Beginn einer weiteren regionalen Expansion nach Nordostasien und eröffne Lieferanten und Wiederverkäufern neue Möglichkeiten, heißt es weiter. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die Akquisition ist die erste von Exclusive in der APAC-Region seit dem Kauf von Transition Systems im Jahr 2016. JJNET Hong Kong beschäftigt derzeit 22 Mitarbeiter und unterhält e Vertriebsvereinbarungen mit Unternehmen wie Ruckus, Microfocus und Pulse Secure sowie A10 Network und ExtraHop in den Bereichen Cybersecurity und Cloud. Nach der Akquisition wächst Exclusive Networks in Hong Kong auf fast 30 Mitarbeiter und berichtet an die APAC-Abteilung von Exclusive mit Sitz in Singapur.