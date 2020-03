30.03.2020 | Distribution

Exclusive Networks: «Stärkstes Jahr aller Zeiten»

Exclusive Networks, VAD für Cybersicherheits- und Cloud-Lösungen, konnte in 2019 ein weiteres Wachstumsjahr mit einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorweisen.

Wieder dabei: Barrie Desmond als SVP Marketing & Communications

Der Distributor erzielte einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro. Alle Regionen hätten sich stark und ausgewogen über die Portfolios für Cybersicherheit und Cloud-Transformation hinweg entwickelt, teilte das Unternehmen mit. Rund ein Zehntel des Gesamtumsatzes stamme aus Subscription-basierten Transaktionen. Als «stärkstes Jahr aller Zeiten» bezeichnet Exclusive Networks sein Ergebnis. Die Kombination kontinuierlich in neue Länder zu expandieren, innovative Services anzubieten, sowie die Back-Office-Betriebsplattform zu optimieren, hätte sich bewährt, heißt es weiter. Aktuell führt der VAD ein neues Support-Paket ein, das die Partner dabei unterstützen soll, die anhaltende Coronavirus-Krise gut zu überstehen. Trotz aller Herausforderungen durch COVID 19 bleibe das laufende Geschäftsjahr im Rahmen des Businessplans.

«Unsere Reise geht weiter», konstatiert Andy Travers, EVP Worldwide Sales & Marketing bei Exclusive Networks. «Wir verzeichnen ein weiteres starkes Jahr, in dem wir Chancen für unsere Partner geschaffen und organisch schneller als der Markt gewachsen sind. Unternehmen konsumieren Technologie heute anders. Das macht unsere Arbeit, Werte im Channel zu schaffen, zu einer spannenden Angelegenheit.»