15.09.2020 | Distribution

Distribution

Exclusive Networks ernennt Jesper Trolle zum CEO

Jesper Trolle wird neuer CEO beim Distributor Exclusive Networks. Trolle kommt von ECS Arrow Electronics.

Jesper Trolle

Jesper Trolle wird neuer CEO beim Distributor Exclusive Networks. Trolle kommt von ECS Arrow Electronics. Er tritt die Nachfolge von Olivier Breittmayer an, der Aufsichtsratsmitglied von Exclusive wird. Trolle soll in den nächsten drei Monaten mit Breittmayer zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Trolle begann seine berufliche Karriere zunächst in der Reseller-Community, bevor er in die Distribution wechselte. 2001 gründete er Next Denmark A/S, das zuerst von DNS Denmark und 2005 zusammen mit diesem dann von Arrow übernommen wurde. Seitdem hatte Trolle bei Arrow verschiedene Positionen an mehreren Standorten inne. Neben Aufenthalten in Deutschland war er zeitweise für Mittel- und Osteuropa zuständig und eine Zeit lang auch von Paris aus für Nordwesteuropa verantwortlich. 2017 übernahm er bei Arrow in Denver, Colorado, die Rolle des President Americas und baute das Geschäft in der Region bis zu einem zweistelligen Milliardenbetrag aus.