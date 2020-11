05.11.2020 | Hersteller

Exabeam holt Daniel Wolf als Vertriebsleiter DACH

SIEM-Spezialist Exabeam hat Daniel Wolf als neuen regionalen Vertriebsleiter für die DACH-Region eingestellt. Wolf ist ab sofort für den Vertrieb in der Schweiz, in Österreich und Süddeutschland verantwortlich. Er bringt langjährige Erfahrung als Manager in verschiedenen Führungspositionen im Bereich der IT-Sicherheit mit sich.

Bevor er zu Exabeam kam, hatte er eine ähnliche Position bei Skyhigh Networks (2017 von McAfee übernommen) inne. Weitere Stationen des Münchners waren FireEye, Zscaler, Cisco und F-Secure, wo er auch seine berufliche Laufbahn begann.