Ex-Cisco-Topmanager leitet Strategie von SAP

SAP hat den ehemaligen Top-Manager von Cisco, Anuj Kapur, zum President für Corporate Development & Strategy ernannt. Kapur soll helfen, Trends frühzeitig zu erkennen und Kunden größeren Mehrwert zu liefern. Zudem ist Kapur für die bereichsübergreifende Umsetzung der Wachstumsstrategie verantwortlich. Er berichtet an SAP-Vorstandssprecher Christian Klein. Sein Dienstsitz bleibt im Silicon Valley.

Kapur ist in Indien, Kenia und Kanada aufgewachsen und lebt heute in San Francisco. Er hatte verschiedene Funktionen bei Cisco inne, in denen er die Strategie- und Geschäftsentwicklung vorantrieb, bevor er zum Chief Strategy Officer des Unternehmens ernannt wurde.