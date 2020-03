12.03.2020 | Hersteller

Eric Waltert wird DACH-Chef von Veritas

Veritas Technologies hat Eric Waltert zum Regional Vice President DACH ernannt.

Veritas Technologies hat Eric Waltert zum Regional Vice President DACH ernannt. In dieser Region, die sich aus Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammensetzt, ist er für das Neugeschäft und Wachstum des Anbieters verantwortlich. Waltert will Unternehmenskunden in der Region dabei unterstützen, ihr Geschäft auf ein digitales Betriebsmodell umzustellen. Waltert kommt von Here Technologies, wo er als Head of North & Central Europe das Geschäft mit Software und Cloud-Diensten strategisch verantwortete. Davor war Waltert in verschiedenen Rollen bei Cisco Systems in Europa aktiv. Als General Manager leitete er mehrere Jahre das Geschäft von Cisco in der Schweiz. Er hat zudem mehrere europaweite Aufgaben übernommen, unter anderem war er Head of Collaboration für EMEA bei Cisco.