Ebnöther wechselt als Chief Business Officer zu Littlebit

Stefan Ebnöther hat beim IT-Distributor Littlebit Technology in der Funktion des Chief Business Officers angeheuert.

Stefan Ebnöther hat beim IT-Distributor Littlebit Technology in der Funktion des Chief Business Officers angeheuert. In dieser Rolle übernimmt er für die gesamte Firmengruppe die strategische Leitung der B2B-Geschäftsaktivitäten. Die Position des Chief Business Officers hat Littlebit im Rahmen einer Neuausrichtung der Unternehmensführung neu geschaffen. Von besonderem Vorteil seien die Erfahrungswerte aus Ebnöthers letzter Tätigkeit als Verkaufsleiter im Corporate-Umfeld bei Samsung in der Schweiz, teilte Littlebit mit. Ebnöther ist auf Konzernleitungsstufe eingegliedert und unterstützt CEO Patrick Matzinger im Tagesgeschäft. Die Konzernleitung wächst damit zur Vierergruppe an, die weiteren Mitglieder sind Björn Palko als CFO und Jochen Bless als COO.

Der auf IT-Komponenten und Peripherie fokussierte Distributor mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit Niederlassungen in Frankfurt, Paderborn, Wien und Utrecht im gesamten deutschsprachigen Raum und in den Benelux-Staaten aktiv.