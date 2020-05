06.05.2020 | Distribution

Ebertlang schließt Vereinbarung mit Webroot

Spezialdistributor Ebertlang bietet Fachhändlern aus der DACH-Region ab sofort mehrschichtige Security-Lösungen von Webroot an.

Marc Fischer, Head of Sales und Prokurist bei Ebertlang

Spezialdistributor Ebertlang bietet Fachhändlern aus der DACH-Region ab sofort mehrschichtige Security-Lösungen von Webroot an, die unbekannte Bedrohungen durch maschinelles Lernen erkennen: Sich immer schneller verbreitende Cyberbedrohungen erfordern immer schnellere Erkennungen von Schadsoftware. Hier setzen die Lösungen des amerikanischen Herstellers Webroot an, die Systemumgebungen, Daten und Webseiten in der globalen Webroot-Cloud analysieren und Geräte in Echtzeit weltweit auf neue Bedrohungen vorbereiten. Webroot setzt mit seiner Endpoint Protection-Lösung einerseits auf die permanente Analyse von Geräteinformationen, andererseits auf künstliche Intelligenz aus der Cloud. Millionen angeschlossene und durch Webroot gesicherte Geräte senden von jeder Datei geschützte Hash-Informationen an die Server, auf welchen sie innerhalb weniger Sekunden analysiert und bewertet werden. Auf Basis dieser weltweiten Auswertung können die Applikationen so jederzeit mit Echtzeitinformationen versorgt werden, um schadhafte Dateien umgehend zu erkennen. Und selbst, wenn ein Gerät einmal nicht mit dem Internet verbunden ist und beispielsweise durch ein kompromittiertes Dokument geschädigt wird, werden alle Dateiänderungen mitgeschrieben, um auf den Ursprungszustand zurückwechseln zu können.

Ergänzt wird das Webroot-Portfolio durch einen DNS-Schutz, der weltweit gefährliche Webseiten auf KI-Basis identifiziert und bei Nutzern blockiert. Zudem lassen sich Richtlinien für die Nutzung von Webseiten am Arbeitsplatz individuell festlegen, um Ablenkungen für die Mitarbeiter zu vermeiden. Und dank der Webroot Security Awareness Trainings haben Fachhändler die Möglichkeit, ihren Kunden Online-Sicherheitstrainings anzubieten, durch die sie für Gefahren und Bedrohungen anhand von Phishing-Simulationen und Tests sensibilisiert werden.