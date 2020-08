19.08.2020 | Distribution

Distribution

Ebertlang erweitert Portfolio um Cloud-Speicher von Wasabi

Spezialdistributor Ebertlang bietet Fachhändlern ab sofort S3-kompatiblen Cloud-Speicherplatz, der bis zu 80 Prozent günstiger sein soll als vergleichbare Speicherlösungen.

Richard Czech, Director EMEA Sales bei Wasabi

Spezialdistributor Ebertlang bietet Fachhändlern ab sofort S3-kompatiblen Cloud-Speicherplatz, der bis zu 80 Prozent günstiger sein soll als vergleichbare Speicherlösungen. Ab sofort gehört Wasabi Hot Cloud Storage in der DACH-Region zum Portfolios. Wasabi Hot Cloud Storage sei bis zu 80 Prozent günstiger als vergleichbarer S3-kompatibler Cloud Storage, ohne versteckte Folgekosten oder Download-Gebühren, verspricht der Distributor.

Übertragene Daten zu Wasabi Hot Cloud Storage werden in einem DSGVO-konformen Rechenzentrum gesichert und können für eine Vielzahl von Unternehmensanforderungen wie Backups, Archivierung und zentrale Datenspeicherung genutzt werden. Im Gegensatz zu anderen S3-kompatiblen Anbietern erhebe Wasabi keine Up- und Download-Gebühren, die sonst schnell zur Kostenfalle werden könnten. Der Wasabi-Speicher ist speziell für den Einsatz in Unternehmen konzipiert worden und kann aufgrund seines einfachen und transparenten Lizenzmodells bei Bedarf schnell skaliert werden.