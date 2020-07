14.07.2020 | Hersteller

Drei «Microsoft Partner of the Year» kommen aus Deutschland

Microsoft hat die Gewinner der «Partner of the Year 2020»-Awards verkündet. In diesem Jahr zählen gleich drei Unternehmen aus Deutschland zu den Preisträgern.

Hat seinen Abschied angekündigt, würdigt aber noch die Partner des Jahres: Gregor Bieler

Microsoft hat die Gewinner der «Partner of the Year 2020»-Awards verkündet. In diesem Jahr zählen gleich drei Unternehmen aus Deutschland zu den Preisträgern: Deutsche Telekom, Avanade und DataVision. Mit der Auszeichnung der Deutschen Telekom würdige man das große Engagement des Unternehmens, das sich innerhalb von nur 24 Monaten zum Cloud Solution Provider Nummer Eins in Deutschland entwickelt habe, teilte der Anbieter mit. In der Kategorie «Connected field service» zeichnet Microsoft den IT-Dienstleister Avanade aus Kronberg im Taunus aus. Als strategischer Partner bietet Avanade seinen Kunden weltweit einen nahtlos in alle Unternehmensprozesse integrierten Außendienst («Field Service») an, der nicht nur eine vorausschauende Ressourcenplanung auf Basis valider Daten erlaubt, sondern auch bei der Optimierung von Wartungszyklen vernetzter Maschinen und Anlagen unterstützt. Mit der Auszeichnung in Kategorie „Surface Hub» würdigt Microsoft das Engagement von DataVision Deutschland mit Sitz in Düsseldorf für sein kundenorientiertes Handeln bei der weltweiten Umsetzung von Surface-Hub-Projekten.

«Die Auszeichnung von gleich drei deutschen Microsoft-Partnern zeigt, wie stark unsere Partner bei der Digitalisierung des Standort Deutschlands voranschreiten», erklärt Gregor Bieler, General Manager der One Commercial Partner Organisation von Microsoft Deutschland. Die Awards werden in diesem Jahr in insgesamt 49 Kategorien verliehen. Die Gewinner wurden aus mehr als 3.300 Nominierungen und über 100 verschiedenen Ländern ausgewählt. Die Gewinner und Finalisten werden auf der weltweiten Partnerkonferenz Microsoft Inspire ausgezeichnet, die am 21. und 22. Juli 2020 stattfindet, erstmalig als rein virtuelles und für alle Partner zugängliches Event.