Distributor ScanSourse mit Entlassungen

Distributor ScanSource ist von der Corona-Krise massiv betroffen und muss Entlassungen vornehmen.

CEO Mike Baur

ScanSource ist von der Corona-Krise massiv betroffen und muss Entlassungen vornehmen. Der US-Distributor, der auch in Europa aktiv ist, ist spezialisiert auf POS-Lösungen, Barcode und Physical Security. «Corona hat unser Geschäft dramatisch beeinflusst. Wir sehen nach wie vor, dass unsere Umsätze betroffen sind, das erhöht den Druck auf die Profitabilität», betont CEO Mike Baur in einem Statement. Der Distributor will jetzt rund 200 Arbeitsplätze abbauen und Kosten in Höhe von 30 Millionen Dollar einsparen. Weltweit beschäftigt der VAD rund 2.700 Mitarbeiter.

Die Erlöse im laufenden Quartal sollen um rund 20 Prozent zurückgehen. Zudem will das Unternehmen den Geschäftsbereich rund um den Salesforce-Spezialisten Canpango einstellen.