07.10.2020 | Hersteller

Hersteller

Dietrich Büchner wird Business Unit Director bei Dynabook

Dietrich Büchner hat die Position des Business Unit Directors bei Dynabook Europe für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen.

Dietrich Büchner hat die Position des Business Unit Directors bei Dynabook Europe für Deutschland, Österreich und die Schweiz übernommen. In dieser Funktion verantwortet er das operative sowie strategische B2B-Geschäft im deutschsprachigen Raum. Büchner tritt die Nachfolge von Jörg Schmidt an, der als Head of Sales & Marketing für die DACH-Region bei Dynabook zuständig war und dessen Aufgaben interimsmäßig Hannes Schipany übernommen hatte. Büchner soll die Präsenz des Unternehmens im B2B-Umfeld stärken, sowohl hinsichtlich des klassischen Notebook-Geschäfts als auch in Bezug auf innovative Mobile Computing-Lösungen, einschließlich Assisted Reality-Anwendungen, teilte der Anbieter mit.

Vor seinem Wechsel zu Dynabook war Büchner bei der Canon Deutschland tätig. Zuvor war er als Managing Director und VP Central Region bei OKI für die Ausrichtung und Umsetzung von Go-to-Market-Strategien sowie die Partneransprache verantwortlich. Frühere Stationen seiner Karriere waren verschiedene Posten bei Lexmark in DACH sowie in Sydney (Australien), zuletzt der des General Managers und Large Account Sales Managers bei Lexmark (Schweiz).