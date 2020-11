18.11.2020 | Etail

Diese Produkte kaufen Kunden online

Online-Shopper haben beim Einkaufen im Netz auch im Jahr 2020 eine klare Präferenz. Eine aktuelle Umfrage zeigt, welche Produkte bevorzugt gekauft werden.

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder

Online-Shopper haben beim Einkaufen im Netz auch im Jahr 2020 eine klare Präferenz: 92 Prozent geben an, Kleidung, Schuhe und Accessoires online zu bestellen - bei keiner anderen Produktkategorie ist der Anteil höher. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung unter 1.103 Internetnutzern in Deutschland, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom im Oktober und November 2020 durchgeführt wurde. Demnach liegen elektronische Haushaltsgeräte mit 81 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt von Büchern beziehungsweise Hörbüchern, die drei Viertel (76 Prozent) der Online-Shopper im Netz bestellen. Auf dem vierten Platz liegen Kosmetikartikel, Parfum und Pflegeprodukte: 73 Prozent der Online-Shopper kaufen sie im Internet. Rang fünf nehmen Smartphones und Handys ein (73 Prozent), Rang sechs Möbel (71 Prozent) und knapp dahinter Computer auf Rang sieben mit 70 Prozent. Medikamente erreichen mittlerweile den achten Platz und werden von 69 Prozent der Online-Shopper in Deutschland im Netz bestellt. 67 Prozent kaufen auch Gutscheine online (Platz neun). Unterhaltungselektronik liegt mit 66 Prozent auf Platz zehn.

«Handels- und Aktionstage wie Black Friday oder die Cyber Week sind mittlerweile die umsatzstärksten Tage beim Online-Handel - auch in Deutschland. Schon im Vorfeld werden viele Rabatte geboten», sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.