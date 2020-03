23.03.2020 | Distribution

dexxIT wird autorisierter Vertragspartner für Shure

dexxIT ist ab sofort autorisierter Shure-Distributor in Deutschland.

dexxIT ist ab sofort autorisierter Shure-Distributor in Deutschland. Der 1925 gegründete US-Hersteller bietet mit Mikrofonen, Kopf- und Ohrhörern, Konferenztechnik- und Monitorsystemen, Zubehör und passender Software ein breites Portfolio an Audiotechnik für Privat- und professionelle Anwender. Zudem hält Shure eine Fülle von On-Ear- und In-Ear-Kopfhörern für die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse der Anwender bereit. Alle zeichnen sich durch schallisolierendes Design ab, das Umgebungsgeräusche abblockt. Abgerundet wird das Shure-Portfolio bei dexxIT durch umfangreiches Zubehör. Das reicht von zusätzlichen Kabeln bis zu Apps für die Steuerung der Geräte auf mobilen Endgeräten.

«Mit dem hochwertigen Produktportfolio von Shure können wir unser Sortiment um stark nachgefragte Audio-/Konferenzprodukte ausbauen. Insbesondere das Shure MV51 Kondensatormikrofon, oder das Shure MV5 Mikrofon aus der Motiv-Serie, bieten sich gerade im Office-Betrieb an und können den aktuell hohen Bedarf an qualitativ erfolgreichen Conferencing-Lösungen mit abdecken», so Judith Öchsner, Vertriebsleiterin dexxIT.