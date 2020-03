04.03.2020 | Distribution

Deutsche Distribution steigert PC-Absatz massiv

Die deutsche Distribution legt im PC-Geschäft einen guten Jahresstart hin. In keinem anderen europäischen Land wurde der PC-Absatz derart hoch gesteigert.

Die deutsche Distribution legt im PC-Geschäft einen guten Jahresstart hin. In keinem anderen europäischen Land wurde der PC-Absatz derart hoch gesteigert: So stieg im Januar 2020 der PC-Verkauf über die Distribution hier zu Lande um 21,9 Prozent. Zum Vergleich: In UK (+20,2 Prozent), Frankreich (+2,0 Prozent), der Schweiz (+6,9 Prozent) oder Österreich (+17,9 Prozent) fielen die Wachstumsraten moderater aus, so eine aktuelle Studie von Context. Ansonsten verhält sich der PC-Markt im Januar wie im vergangenen Jahr: Einer starken Nachfrage im B2B-Segment steht ein schwacher Consumer-Markt gegenüber. Generell stieg der PC-Absatz über die großen Distributoren in Europa um 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Commercial-Bereich legte dabei um 15 Prozent zu. Im B2B-Bereich konnten Desktops (+38 Prozent) besonders stark wachsen. Der Verkauf von Consumer-Geräten ging weiter zurück (-4 Prozent).

Laut Context sollen die CPU-Lieferschwierigkeiten von Intel auch im Jahr 2020 bestehen bleiben. «Zudem wird der Ausbruch des neuartigen Coronavirus für die PC-Industrie zu einer Herausforderung werden. Entscheidend wird sein, wie schnell die Produktionskapazitäten in China wieder hochgefahren werden können», betont Context-Analystin Marie-Christine Pygott.