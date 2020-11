30.11.2020 | Distribution

Distribution

Desinfizierbare Tastaturen und Mäuse bei Also

Neu im Portfolio von Also sind die Produkte von Active Key, dem Marktführer im Bereich Hygiene-Tastaturen und -Mäuse.

Neu im Portfolio von Also sind die Produkte von Active Key, dem Marktführer im Bereich Hygiene-Tastaturen und -Mäuse. Active Key ist seit 2005 Anbieter von professionellen Eingabegeräten. Heutiger Fokus des Unternehmens ist die Entwicklung von Tastaturen und Mäusen für die Verwendung in hygienekritischen Bereichen. So ermöglichen die vollständig wischdesinfizierbaren Tastaturen und Mäuse der MedicalKey-Serie sichere Flächendesinfektion bei höchstem Eingabekomfort. Die Geräte arbeiten mit moderner Tastentechnologie, bei der die schützende Silikonmembran das flache, ergonomische Profil der mechanisch geführten Tasten konturgetreu abdeckt.

Zusätzlich bietet Active Key eine Vielzahl an Tastaturen und PC-Mäusen für die professionelle Dateneingabe. Die Produkte gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, wireless oder kabelgebunden, geschützt und ungeschützt, beleuchtet oder unbeleuchtet, ohne und mit integriertem Touchpad oder Trackball, programmierbare Tastaturen, Stand-Alone Chipkarten- und Magnetkarten-Lesegeräte sowie Tastaturen mit integriertem Magnetkarten- und/oder Chipkartenleser. Das Produktportfolio beinhaltet Lösungen für den Einsatz in den Bereichen Hygiene & Medizin, Industrie, PoS/Banken und Office.