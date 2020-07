16.07.2020 | Hersteller

Dell erwägt Abspaltung von VMWare

Der Computer-Konzern Dell prüft eine Abspaltung seiner Software-Tochter VMWare. Die Erwägung sei aber noch in einem frühen Stadium, so der Anbieter.

Der Computer-Konzern Dell prüft eine Abspaltung seiner Software-Tochter VMWare. Die Erwägung sei aber noch in einem frühen Stadium und eine mögliche Trennung werde nicht vor September 2021 stattfinden, teilte Dell am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mit. Ein Verkauf könnte Dell ordentlich Geld in die Kasse spülen. VMWare hatte zuletzt einen Börsenwert von rund 58,5 Milliarden Dollar (51,3 Mrd Euro) und Dell hält 81 Prozent der Anteile. Der Konzern betonte jedoch, dass auch andere strategische Optionen ausgelotet würden.

Das «Wall Street Journal» hatte bereits im Juni unter Berufung auf Insider berichtet, dass auch eine Komplettübernahme in Frage kommen könnte. Dells Aktien reagierten nachbörslich mit einem Kursplus von sieben Prozent, die Papiere von VMWare legten um vier Prozent zu. (dpa)