16.12.2019 | Hersteller

Datto ernennt Donald Badoux zum Sales Director DACH

Datto ernennt Donald Badoux zum Sales Director DACH. Die Besetzung sei ein strategischer Schritt in der für das Unternehmen wichtigen DACH-Region.

Donald Badoux

Datto hat Donald Badoux zum Sales Director DACH ernannt. Die Besetzung sei ein strategischer Schritt in der für das Unternehmen wichtigen DACH-Region, in der der MSP-Markt am stärksten wachse, teilte der Anbieter mit. Badoux berichtet vom Münchner Standort aus direkt an Mark Simon, Managing Director EMEA von Datto. Vor seinem Eintritt bei Datto war Badoux als Geschäftsführer des globalen Rechenzentren-Betreibers Equinix für die DACH-Region verantwortlich. Zuvor hatte er Führungspositionen bei den Telekommunikations- und Infrastrukturunternehmen Century Link, euNetworks, Terra Nova, Verizon und Infonet inne.

«Die MSP-Branche spielt eine ganz entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation der Wirtschaft. Je besser die MSP-Community technologisch und unternehmerisch aufgestellt ist, desto mehr kann sie zum nachhaltigen Digitalisierungserfolg ihrer KMU-Kunden beitragen», so Badoux.