20.04.2020 | Hersteller

Das sind die Top-Partner von VMware

VMware, Anbieter von Unternehmenssoftware, gibt die Gewinner der «VMware Partner of the Year Awards 2020» bekannt.

Jenni Flinders, weltweite Channel-Chefin bei VMware

VMware, Anbieter von Unternehmenssoftware, gibt die Gewinner der «VMware Partner of the Year Awards 2020» bekannt. Die Bewertung erfolgte in Partnerschaft mit IDC, die die Einreichungen anhand der entsprechenden Kriterien für die jeweilige Kategorie prüfte. Diese Kriterien umfassen Erzielen von Wachstum beim Kundenunternehmen, ROI steigern, Innovationen vorantreiben und Fachwissen in einem Technologiebereich aufbauen oder durch VMware-Technologien auf globaler Ebene Positives bewirken. Für die Region EMEA wurden Computacenter PLC, Fondo, ITQ Consultancy B.V., SVA System Vertrieb Alexander GmbH, Xtravirt Limited und TeraSky Group ausgezeichnet.

«Wir bei VMware unterstützen unsere Partner dabei Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen und wir freuen uns, die Gewinner der VMware Partner of the Year Awards 2020 zu kühren», so Jenni Flinders, weltweite Channel-Chefin bei VMware. «Unsere Partner haben aufgrund der Breite unseres Lösungsportfolios vielfältige Möglichkeiten, und es begeistert mich zu sehen, wie Kunden sich auf unsere Partner als vertrauenswürdige Berater verlassen.»