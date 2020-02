11.02.2020 | Hersteller

Das sind die Top-Partner von Sage

Sage hat die 15 besten Business Partner im Rahmen eines Events mit dem Sage Winners Circle Award ausgezeichnet.

Andreas Zipser, Managing Director Central Europe

Sage hatte seine Business Partner im Rahmen eines Meet & Greet in das Mercedes-Benz-Museum nach Stuttgart eingeladen. Rund 150 Gäste nutzten den Tag als Networking-Plattform, um aus erster Hand relevante Informationen rund um das Sage-Business zu erhalten und sich im Netzwerk des Partner-Ökosystems zu essentiellen Themen der digitalen Transformation, innovativen Geschäftsmodellen und Lösungen sowie zu relevanten Marktentwicklungen im Zeitalter der Digitalisierung auszutauschen. Auch in diesem Jahr hat der Software-Spezialist die 15 besten Business Partner im Rahmen des Events mit dem «Sage Winners Circle Award» ausgezeichnet. Die besten Ergebnisse im gemeinsamen Channel-Vertrieb hatten diesmal die folgenden Unternehmen erzielt: AAIC Soft Systems GmbH, Bauknecht Softfolio GmbH, CompData Computer GmbH, DESK GmbH, DPS Business Solutions GmbH, Funk, Zander & Partner GmbH, HPH-Software GmbH, HRWare Consulting GmbH & Co. KG, Hugo Hamann GmbH & Co. KG, isales.business oHG, levtec software & consulting GmbH, O & S EDV GmbH, Pro Active GmbH, System AG für IT-Lösungen, SYSTEMHAUS am Neumarkt EDV Service GmbH.

«Über 70 Prozent des Umsatzes von Sage werden in Deutschland über die Partner generiert. Das Partnergeschäft und damit auch die Partner selbst haben von daher eine sehr hohe Relevanz für uns. Insofern ist es für uns von zentraler Bedeutung, sie auf unserem Weg in die Cloud mitzunehmen, sie bei den Veränderungen, die sich dadurch für ihr eigenes Business ergeben, zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie auch im SaaS-Zeitalter geschäftlich erfolgreich sind», so Thorsten Schlechtriem, VP Small Business & Upper Medium Business.