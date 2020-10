21.10.2020 | Hersteller

Hersteller

Das sind die Top-Partner von Palo Alto Networks

Security- und Firewall-Anbieter Palo Alto Networks zeichnet die Partner des Jahres in Deutschland aus.

Jens Pälmer, Channel Director CEUR, Palo Alto Networks

Security- und Firewall-Anbieter Palo Alto Networks zeichnet die Partner des Jahres in Deutschland aus. «Gerade in diesen speziellen Zeiten ist es unseren Kunden besonders wichtig, mit einem Trusted Advisor hinsichtlich der immer komplexeren Sicherheitsanforderungen zu interagieren», betont Jens Pälmer, Channel Director CEUR, Palo Alto Networks. Zu den ausgezeichneten Partnern gehören Telonic (Partner of the Year), DTS Systeme, NTT Data, SVA (Newcomer of the Year), Maria Tillmann von Westcon (Distribution Rockstar of the Year) sowie Markus Kiefer, Bechtle (Partner Manager of the Year).

«Die Partner Awards reflektieren dieses Vertrauensverhältnis. In unserer konstanten Zusammenarbeit gewährleisten wir damit, Unternehmen Sicherheit in Ihren Entscheidungen zu geben und nachhaltige Sicherheitsinfrastrukturen zu realisieren, die den Weg der digitalen Transformation absichern», so Pälmer weiter.