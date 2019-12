17.12.2019 | Hersteller

Daniel Wolf wird DACH-Chef von Contrast

Daniel Wolf wird Regional Director DACH beim Security-Spezialisten Contrast.

Contrast Security, Anbieter von Sicherheitstechnologien zum serverseitigen Schutz von Webanwendungen und APIs, verstärkt seine Präsenz auf dem deutschsprachigen Markt. Für seine Wachstumsstrategie holt das Unternehmen den Experten für IT-Security Daniel Wolf als Regional Director DACH. Wolf wird in seiner Position für die Betreuung bestehender Kunden und Partner in Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig sein. Am Standort in München soll er das Vertriebsteam leiten und den Channel-Ausbau vorantreiben.

In seinen früheren Positionen war Daniel Wolf als Regional Sales Manager bei Skyhigh Networks für die Markteinführung und die Erweiterung der Sales-Aktivitäten in Deutschland und Österreich zuständig. Zudem war er mehrere Jahre bei FireEye, Zscaler, IronPort Systems und McAfee tätig. Dort leitete Daniel Wolf die Cloud Business Unit des Unternehmens in Zentraleuropa. Wolf berichtet direkt an Nick Baglin, VP EMEA von Contrast Security.