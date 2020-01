27.01.2020 | Distribution

CTV 2020: Also belohnt lange Anreisen

Die Channel Trends+Visions (CTV) von Also öffnet in diesem Jahr am 27. März erneut ihre Tore. Für Weitgereiste soll sich die Teilnahme lohnen, verspricht der Distributor.

Die Hausmesse Channel Trends+Visions (CTV) von Also öffnet in diesem Jahr am 27. März im Düsseldorfer Areal Böhler mit etwa 150 Herstellern auf über 10.000 Quadratmetern erneut ihre Tore. Für Weitgereiste soll sich die Teilnahme lohnen: Denn wer eine Anfahrt von 300 Kilometern und mehr in Kauf nimmt, kann ein Bonus-Club-Package im Wert von 50 Euro gewinnen. Diese Besucher nehmen automatisch an einer Verlosung teil. Dabei gibt es insgesamt 100 Bonus-Club-Packages mit Bonus-Punkten im Wert von 50 Euro zu gewinnen. Die Gewinner sollen zeitnah nach der CTV benachrichtigt werden.

Mit dem Frühbucher-Rabatt können sich Also-Reseller das CTV-Ticket zudem noch bis zum 31.01.2020 für 19 Euro statt 29 Euro sichern. Weitere Infos zur CTV 2020 gibt es unter alsoctv.de.