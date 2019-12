19.12.2019 | Distribution

ComLine und Avid schließen Drei-Jahresvertrag

Avid, Technologieanbieter für die Medien- und Unterhaltungsbranche, hat mit Spezialdistributor ComLine einen neuen Drei-Jahresvertrag geschlossen.

Richard Gäbel, Geschäftsführer Bereich Value bei ComLine

Avid, Technologieanbieter für die Medien- und Unterhaltungsbranche, und ComLine, Distributor spezialisiert auf Lösungen für die Audio- und Videoproduktion, haben einen neuen Drei-Jahresvertrag geschlossen, der die Reichweite von Avid und seinen Lösungen für Medienschaffende ausbauen soll. Bei der erneut getroffenen Vereinbarung fokussiert sich ComLine auf das ihnen zur Verfügung stehende Avid-Portfolio. Mit digitalen Tools, wie zum Beispiel dem «Avid Renewal-Manager», sollen wachsende Bedürfnisse im Markt schnell erkannt werden. Als Value Added Distributor leiste man hier einen Service, den es so in der Distribution noch nicht gebe, teilte der Distributor mit.

«Die vergangenen zwei Jahre haben unsere Beziehung zu Avid extrem gestärkt. Dies zeigt sich in Form der persönlichen Zusammenarbeit wie auch im wirtschaftlichem Erfolg für beide Parteien. Die bestehenden europäischen Geschäftskunden der ComLine haben unser verstärktes Engagement mit Avid sehr positiv angenommen. Somit ist die Verlängerung bzw. Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit Avid ein wichtiger Bestandteil unseres nationalen und europäischen Wachstums auch in strategischer Hinsicht», so Richard Gäbel, Geschäftsführer Bereich Value bei ComLine.