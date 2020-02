04.02.2020 | Hersteller

Hersteller

Citrix: Elke Ringler wird Partner Director

Um sein Partnergeschäft in Europa weiter auszubauen, hat Citrix zum ersten Februar Elke Ringler zum Partner Director Central Europe ernannt.

Um sein Partnergeschäft in Europa weiter auszubauen, hat Citrix zum ersten Februar Elke Ringler zum Partner Director Central Europe ernannt. Die neue Aufgabe der langjährigen Citrix-Mitarbeiterin bestehe darin, die Weiterentwicklung des Partnergeschäfts mit Distributoren, Resellern, MSPs und Systemintegratoren in Mitteleuropa weiter voranzutreiben, teilte der Anbieter mit. Die Managerin ist am Standort München tätig und berichtet an Daren Finney, Vice President, EMEA Partner Sales.

Ursprünglich kommt Ringler aus dem Rechtswesen und absolvierte ein Jurastudium an der LMU München. Daher begann sie im Jahr 2000 ihre Karriere bei Citrix in der Rechtsabteilung. Seitdem hatte sie verschiedene Positionen im Unternehmen inne. Da sie bei Vertragsverhandlungen eng mit den Business Partnern von Citrix zusammenarbeitete, entdeckte sie bald ihre Leidenschaft für den Channel und wechselte in die Sales-Abteilung. Zunächst baute sie den ISV-Channel in Deutschland auf, um dann ins Distribution Management Central Europe zu wechseln. 2018 übernahm sie überdies die Verantwortung für das Cloud Partner Recruitment und die Microsoft Alliance in Mitteleuropa.