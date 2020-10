28.10.2020 | Hersteller

Cisco vereinfacht Partnerprogramm

Cisco stellt ein neues, einheitliches Partnerprogramm vor.

Channel-Chef Oliver Tuszik

Cisco stellt ein neues, einheitliches Partnerprogramm vor. Mit der Konsolidierung von bisher fast einem Dutzend Partnerprogrammen in ein einziges Programm erhöhe man die Flexibilität und Agilität erheblich, teilte der Netzwerk-Spezialist mit. Die Veränderungen würden in den nächsten 12 bis 18 Monaten implementiert und seien die größten am Partnerprogramm in den vergangenen zehn Jahren. Darüber hinaus führt der Anbieter eine neue digitale Partnerplattform ein, die Partner Experience Platform (PXP). Sie biete alle Tools und Ressourcen, die Partner bei der Zusammenarbeit mit Cisco benötigten. Damit ermögliche sie eine neue Ebene der Zusammenarbeit und des Co-Selling. PXP wird ab dem 30. November 2020 allen Partnern weltweit zur Verfügung stehen.

Diese ersten Details des neuen Partnerprogramms gab Cisco im Vorfeld des 25. Partner Summit bekannt. Die Veranstaltung startet am Mittwoch mit über 10.000 Partnern aus 149 Ländern. Die virtuellen Sessions und Ankündigungen sollen Partnern neueste Business- und Technologie-Einblicke geben.