Christian Milde neuer DACH-Chef bei Kaspersky

Security-Spezialist Kaspersky ernennt Christian Milde zum General Manager DACH. Seit 1. Januar 2020 leitet er die Vertriebs- und Marketingaktivitäten des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Sales- und Marketing-Team berichtet direkt an ihn.

Milde verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen IT und Cybersicherheit. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war er als Vice President of Partner Sales Worldwide bei Avira für die Entwicklung der Geschäftsstrategie für den Mittelstand zuständig. Davor leitete er als Sales Director EMEA bei CYREN drei Jahre lang den Vertrieb für Unternehmenskunden und OEMs. Er war außerdem bei VIAG Interkom, NEC Deutschland sowie Tellabs Deutschland tätig. In seiner neuen Position berichtet er an Evgeniva Naumova, VP of Global Sales Network bei Kaspersky.