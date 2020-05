19.05.2020 | Hersteller

Christian Alvarez wird Channel-Chef von Nutanix

Nutanix, Spezialist für Enterprise Cloud Computing, hat Christian Alvarez zum weltweiten Channel-Chef ernannt. Er kam im September 2019 als Vice President of Channel Sales zu Nutanix und leitete seither das Channel-Team in Nord- und Südamerika. Im Februar 2020 wurde er zum Interimschef des Worldwide Partner Sales ernannt. Seither habe er die Partnervertriebs- und Go-to-Market-Programme substanziell in Richtung Verbesserung der Geschäftsergebnisse für Kunden und Partner weiterentwickelt, teilte Nutanix mit. Zuvor wurde Alvarez im Mai 2019 zum weltweiten Channel-Chef vom Netzwerk-Spezialisten Juniper Network ernannt.