02.03.2020 | Hersteller

CeBIT-Nachfolger Twenty2X abgesagt

Die Absagen von Branchen-Events nehmen zu: Jetzt hat die Deutsche Messe AG den CeBIT-Nachfolger Twenty2X abgeblasen. Die Messe sollte eine Art «Mini-Cebit» sein, aber speziell für kleinere Unternehmen und mit schärferem Profil. Vom 17. bis 19. März sollten sich eigentlich erstmals mittelständische IT-Anbieter und Anwender in Hannover treffen. Die Deutsche Messe wollte damit digitale Themen am Standort halten. Laut Messe habe man sich auf Grund des Corona-Virus zu dem Schritt entschieden. Das Format soll am 23. bis 25. Juni nachgeholt werden. Man könne die Sicherheit von Ausstellern und Besuchern an den Messetagen nicht garantieren, heißt es in einer E-Mail an einen Aussteller, die ChannelObserver vorliegt. 180 Unternehmen aus elf Ländern sollten an der Twenty2X teilnehmen, darunter 35 Start-ups. Auch einige Branchenschwergewichte wie IBM oder Dell wären dabei gewesen. Die Messe ist grundsätzlich als jährliches Format angelegt, zum Start sollte sie zwei Hallen und Teile des Konferenzzentrums füllen.

Auf Grund der «fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus» wird auch die ElectronicPartner Jahresveranstaltung am 7. und 8. März 2020 in Düsseldorf nicht stattfinden. «Für uns hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder, Mitarbeiter und Lieferantenpartner höchste Priorität. Deshalb haben wir uns im Hinblick auf die bisher bekannten Verbreitungsgebiete des Coronavirus und der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl der Infizierten in Europa zur Absage unserer Veranstaltung entschlossen», erklärt ElectronicPartner Vorstand Karl Trautmann in einer Pressemitteilung. Damit handele die Verbundgruppe gemäß der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung. Dieser rät, bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen die Prinzipien des Robert-Koch-Instituts zu berücksichtigen. Anlässlich der ElectronicPartner Messe in Düsseldorf sollten über 100 Aussteller ihre neuen Produkte präsentieren.