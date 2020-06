16.06.2020 | Hersteller

Bruno Heimerl wird Schweiz-Chef von Igel

Bruno Heimerl

Thin-Client-Spezialist Igel verstärkt sein Team in der Schweiz: Bruno Heimerl soll als Country Manager das Wachstum im Schweizer Markt ausbauen. Er folgt als Länderchef auf Dieter Tolksdorf, der das Unternehmen Ende März 2020 verlassen hatte. Heimerl soll sich auf die Weiterentwicklung des Enterprise-Segments in der Schweiz fokussieren. Dafür will er vor allem bestehende Partnerschaften sowie strategische Allianzen ausbauen und gezielt neue Kunden gewinnen. Heimerl berichtet an Armin Recha, VP Sales Central Europe.

Vor Igel war er unter anderem Partner Sales Manager bei Swisscom IT Services sowie als Sales Manager bei NetApp Switzerland angestellt. Zuletzt war er bis Ende Mai 2020 bei Pure Storage für die Gewinnung von Neukunden und den Ausbau der Bestandskunden verantwortlich.