Brodos übernimmt Stahlgruber

Dominik Brokelmann, CEO der Brodos AG

TK-Distributor Brodos übernimmt mit Stahlgruber einen Spezialdistributor, der sich auf die Vermarktung von Telekom-Produkten spezialisiert hat. Stahlgruber Communication Center (SCC) mit Sitz in Fulda ist seit über 25 Jahren als Service- und Dienstleistungsunternehmen im Kommunikationsmarkt etabliert. Der Standort Fulda, der Name SCC, die Mitarbeiter sowie bestehende Verträge und Vereinbarungen blieben unverändert bestehen, teilte Brodos mit. Auch für Geschäftspartner von SCC soll sich durch die Übernahme nichts ändern. Brodos und SCC beschäftigen nun an bundesweit drei Hauptstandorten knapp 500 Mitarbeiter. Die Unternehmen kommen nach eigenen Angaben auf einen konsolidierten Mobilfunk-Jahresumsatz von über einer halben Milliarde Euro. Ein Kaufpreis für Stahlgruber wurde nicht genannt.

«Strategisch passen unsere beiden Unternehmen hervorragend zusammen und wir werden unseren Kunden künftig das Beste aus beiden Welten anbieten können. Die Gruppe wächst mit diesem Merger nicht nur in Umsatz und Gewinn, sondern vor allem auch im Bereich Dienstleistung für unsere Kunden», so Dominik Brokelmann, CEO der Brodos AG.