17.09.2020 | Distribution

Distribution

Bogdanovich wird Mitglied der Also-Konzernleitung

Jan Bogdanovich, derzeit Senior VP Consumptional Business, wird Mitglied der Konzernleitung von Also.

Vom IoT bis Cybersicherheit, von Streaming und Virtualisierung bis zu Künstlicher Intelligenz - die Zukunft der IT ist plattformbasiert. Die Entwicklung neuer Anwendungen und Geschäftsmodelle sei eine der obersten Prioritäten von Also. Deshalb habe man den Informatiker Jan Bogdanovich, derzeit Senior VP Consumptional Business, zum Mitglied der Konzernleitung ernannt, teilte das Unternehmen mit.

Während seines Informatik-Studiums an der Universität Lettlands in Riga arbeitete er bereits bei einem Unternehmen, das der erste IT-as-a-service Anbieter im Baltikum war, und erwarb parallel mehrere Hersteller-Zertifizierungen. Anschließend gründete er ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Cloud-Plattformen, dessen Ziel es war, digitale Marktplätze für den Channel zu programmieren. Nachdem er 2014 zu Also kam, spielte er eine zentrale Rolle bei der Implementierung des Cloud Marketplaces und entwickelte das Platform-as-a-Service-Konzept für Also.