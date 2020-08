03.08.2020 | Distribution

Böck wird Marketing-Leiterin von Ingram Micro Deutschland

Susanne Böck verantwortet ab sofort das gesamte Marketing des Distributors und berichtet in dieser Funktion an Klaus Donath, Executive Director Sales & Business Enablement. Zum Verantwortungsbereich der Senior Managerin zählen Channel Marketing, Marketing Production und Events. Zuletzt war sie als Marketing Director Continental Europe beim Cloud-Spezialisten Mimecast beschäftigt, bei dem sie das Marketing in der Region DACH sowie den Beneluxländern und Skandinavien verantwortete. Zu ihren Stationen zählten unter anderem Funktionen als Director Projects & Consulting bei der Fullservice Web-Agentur Webmedia7, als Head of Marketing beim IT-Unternehmen Henrichsen und als Team Lead Marketing EMEA bei Sugar CRM.

«In der Ausrichtung unserer Marketingaktivitäten fokussieren wir die Begleitung unserer Partner in der Digitalen Transformation. Im Zuge der Digitalisierung werden ihre Anforderungen an Marketingprogramme immer vielschichtiger und komplexer. Wir wollen sie deshalb verstärkt in der Ausweitung ihrer Kompetenzen in Bezug auf Online-Marketing, Lead Generation, Lead Nurturing, CRM und Go-to-Market Strategien unterstützen“, so Klaus Donath.