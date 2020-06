18.06.2020 | Hersteller

Bluechip stellt neue Serverlinie vor

Mit der «Serverline 70000+» ergänzt Bluechip sein Serverportfolio im Midrange- und Highend Bereich.

Mit der «Serverline 70000+» ergänzt Bluechip sein Serverportfolio im Midrange- und Highend Bereich um Intel-basierte Systeme, die inklusive eines 36-monatigen Vor-Ort-Service ausgeliefert werden. Die Server der neuen Linie eignen sich als File-, Applikations-, Datenbank- und Terminalserver in anspruchsvollen Umgebungen. Sie bieten mit Microsoft Azure Stack HCI, Windows Server 2019 Katalog und/oder VMware vSAN/vSphere zertifizierten Konfigurationen eine entsprechende Plattform für Cloud Computing und Virtualisierung.

«Mit den Systemen sind wir in der Lage, Intel basierte Server zu assemblieren und in kürzester Zeit ausliefern zu können. Aufbauend auf qualitativ hochwertigen Komponenten und vielfältig zertifizierten Konfigurationen kann für nahezu jeden Einsatzzweck die passende Hardware-Basis zur Verfügung gestellt werden», so Jörg Liebl, Bluechip Produktmanager Server.