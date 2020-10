13.10.2020 | Distribution

Distribution

Bluechip investiert in Millionenhöhe

Bluechip investierte in die Erweiterung der Produktionshallen und des Logistikcenters in Meuselwitz knapp 2,2 Millionen Euro.

Bluechip investierte in die Erweiterung der Produktionshallen und des Logistikcenters in Meuselwitz knapp 2,2 Millionen Euro. Am 2. Oktober 2020 konnte die 4.200 Quadratmeter große Logistikhalle offiziell eingeweiht werden. Im Zuge der nachhaltigen Entwicklung des Unternehmens wurde eine Photovoltaikanlage auf der gesamten Dachfläche der neuen Halle installiert. Diese besteht aus 720 Modulen mit je 325 Watt Leistung und vier Wechselrichtern mit jeweils 60 kW Kapazität. Damit sei das Unternehmen in der Lage, über 207.000 kWh elektrische Energie pro Jahr zu erzeugen, teilte Bluechip mit. Das bedeute, dass sich das Unternehmen an einem Sonnentag mit einem Ertrag von 2.400 kWh vollständig autark versorgen könne. Die Einsparung von CO2 summiert sich auf über 124 Tonnen pro Jahr.

«Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung unseres Unternehmens in den letzten 28 Jahren und bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Partner, die uns auf diesem Weg begleitet und mit uns diese Erfolgsgeschichte geschrieben haben», freut sich Hubert Wolf, der Vorsitzende des Vorstandes der Bluechip Computer AG.