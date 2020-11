02.11.2020 | Hersteller

Bluechip erweitert Cloud Angebot im Backup-as-a-Service Bereich

Bluechip baut sein Cloud-Services-Angebot weiter aus.

Bluechip baut sein Cloud-Services-Angebot weiter aus. Die angebotenen Backup-as-a-Services auf Basis des Software-Herstellers Veeam sollen ein massives Update erhalten. Hatten Partner bisher die Möglichkeit zu wählen, ob die Backup-Daten Ihrer Kunden in der Bluechip-Cloud auf redundanten oder auf nicht-redundanten Systemen gespeichert werden, so wird künftig nur noch die redundante Variante angeboten, um die Datensicherheit weiter zu erhöhen. Dafür wird ein komplett neues Backup-Storage-Cluster in Betrieb genommen, welches auf der Azure Stack HCI Lösung von Microsoft basiert. Alle bisherigen Backup-as-a-Service Kunden innerhalb der Cloud-Services sollen nach und nach auf die neue Infrastruktur migriert werden.

«In der heutigen Zeit wird das mobile Arbeiten für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen immer wichtiger. Deshalb empfehlen wir unseren Partnern und deren Kunden nicht nur die Daten der Server-Infrastruktur vor Ort oder in der Bluechip-Cloud entsprechend zu sichern, sondern sich auch über die Sicherungsmöglichkeiten von mobilen Geräten zu informieren. Mit der neuen Backup-as-a-Service Infrastruktur und den Produkten von Veeam können die Kunden unserer Partner auch Client-Systeme standortübergreifend in die Cloud sichern und das schnell, sicher und unkompliziert», sagt Gunter Köhler, Produktmanager für die Buechip Cloud Services.