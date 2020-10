08.10.2020 | Hersteller

Hersteller

BlackBerry startet neues globales Partnerprogramm

BlackBerry kündigt ein neues globales Partnerprogramm an.

BlackBerry kündigt ein neues globales Partnerprogramm an. Es vereint das Enterprise- und das Cylance-Programm. Unter anderem umfasst das Partnerprogramm ein Unified Sales Portal, das in Echtzeit Zugriff auf einen überarbeiteten Lehrplan mit Schulungen, Tools und weiteren Ressourcen gewährt. Ziel ist es, die Go-to-Market-Bemühungen der Partner zu unterstützen, teilte der Anbieter mit.Außerdem erhalten die mehr als 2.200 Reseller und Vertriebspartner von BlackBerry jeweils Zugriff auf das gesamte Lösungsportfolio des Unternehmens. Das verschaffe ihnen neue Einnahmemöglichkeiten, denn so könnten sie Kunden eine Reihe von Optionen für die Cybersicherheit und das Endpoint Management bieten. Diese Lösungen schützen Unternehmen, Endpunkte sowie Mitarbeiter und gewährleisten zugleich die Geschäftskontinuität.

Das Partnerprogramm beinhaltet auch eine Partner Protection-Funktion. Mithilfe der Funktion können Partner ihre Abschlüsse registrieren, um höhere Rabatte zu erhalten. Voraussetzung dafür sei eine enge Zusammenarbeit mit den Außendienstteams des Herstellers. Es gibt die Stufen Gold, Platin und Smaragd. Value Added Reseller erhalten außerdem Back-End-Rabatte, wenn sie in Bezug auf das geschäftliche Wachstum neue Ziele erreichen.