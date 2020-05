05.05.2020 | Hersteller

Bitdefender ernennt Emilio Roman zum neuen Vertriebschef EMEA

Emilio Roman ist ab sofort neuer Vice President Sales EMEA bei Bitdefender. Er berichtet an Vice President of Global Sales and Channels Joe Sykora. Roman verfügt über 20 Jahre Erfahrung bei der Leitung international tätiger Teams in der Cybersecurity- und Cloud-Branche, unter anderem bei Fortinet und Scality. Seine Ernennung sei Teil der EMEA-Wachstumsstrategie und unterstreiche das Engagement zur weiteren Entwicklung des Channels, teilte Bitdefender mit.

Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen sein Channel-Angebot neu gestaltet und zwei neue Geschäftsbereiche hinzugefügt, um der wachsenden Kundennachfrage nach Network Security Analytics und Managed Detection and Response-Lösungen gerecht zu werden.