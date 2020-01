13.01.2020 | Distribution

Bechtle übernimmt Cisco-Partner Wide

Bechtle übernimmt den Top-Cisco-Partner Wide Technology Partners. Der Spezialist für Cisco-Technologien verstärkt Bechtle Schweiz.

Hanspeter Oeschger, Bereichsvorstand, IT-Systemhaus & Managed Services Schweiz, Bechtle AG

Bechtle akquiriert die Wide Technology Partners AG mit Sitz in Baar, Kanton Zug. Der IT-Dienstleister beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter in der Schweiz sowie in einer Niederlassung in Vietnam. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Wide einen Umsatz von rund 4,3 Millionen Schweizer Franken. Das seit 2006 am Markt etablierte Unternehmen ist Lösungsanbieter in den Bereichen Networking, Datacenter, Voice und Security mit Fokus auf den Produkten des Herstellers Cisco. Unter der Leitung des bisherigen Unternehmenseigentümers und Managing Directors, Reza Kordi, soll das Team den Bereich Professional Services innerhalb des IT-Systemhauses Bechtle Schweiz AG verstärken. Details zum Kaufpreis wurden nicht mitgeteilt.

«Mit Wide gewinnen wir ein erstklassiges Team an Spezialisten, das unser Know-how rund um Networking- und Voice-Lösungen sowie das Portfolio an Managed Services deutlich ausbaut. Dadurch können wir unseren Kunden zusätzliche Kompetenzen und Dienstleistungen aus einer Hand bieten», so Hanspeter Oeschger, Bereichsvorstand, IT-Systemhaus & Managed Services Schweiz, Bechtle AG.