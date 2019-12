16.12.2019 | Distribution

Systemhäuser

Bechtle übernimmt B2B-Geschäft von Ivizi

Bechtle übernimmt das Geschäftskundensegment des in den Niederlanden ansässigen IT-Unternehmens Ivizi.

Bechtle baut in den Niederlanden mit Ivizi die Kompetenz im Bereich Mobility aus. Der Spezialist ist zertifizierter Apple Premium Reseller und autorisierter Apple Premium Service Provider. Im niederländischen Markt ist das Unternehmen seit 25 Jahren etabliert. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Ivizi mit mittelständischen und großen Unternehmen rund 15 Millionen Euro Umsatz. Bechtle übernimmt ausschließlich die Aktivitäten im Geschäftskundenbereich. Vorgesehen ist, die im B2B-Segment tätigen 19 Mitarbeiter als Apple Centre of Excellence in das Bechtle-Tochterunternehmen ARP zu integrieren.

Der geschäftsführende Gesellschafter von Ivizi, Robert de Vree, wechselt ebenfalls zu Bechtle. In den Niederlanden ist Bechtle mit den Marken ARP, Buyitdirect und Bechtle direct vertreten, die nun von den umfassenden Apple Zertifizierungen profitieren sollen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.