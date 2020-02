28.02.2020 | Distribution

Systemhäuser

Bechtle akquiriert CAD/CAM-Spezialisten DPS Software

Bechtle akquiriert die DPS Software GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen und 14 Vertriebsbüros in Deutschland.

Michael Guschlbauer, Vorstand IT-Systemhaus & Managed Services der Bechtle AG

Bechtle akquiriert die DPS Software GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen und 14 Vertriebsbüros in Deutschland, drei Standorten in Österreich sowie zwei in der Schweiz. Das 1997 gegründete und auf 3D-CAD-Software von Dassault Systèmes Solidworks spezialisierte Unternehmen beschäftigt derzeit 213 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von knapp 50 Millionen Euro. Weitere Tochtergesellschaften von DPS Software in Polen und Tschechien sowie das ERP-Geschäft mit dem Hersteller Sage, die in der DPS Business Solutions GmbH und der Datatronic AG gebündelt sind, bleiben über die NTR Beteiligungsgesellschaft in der Hand des bisherigen Geschäftsführers Thomas Rubbe. Die weiteren Geschäftsführer Detlef Jessulat und Dr. Marcus Knieps sollen in ihrer bisherigen Funktion auch unter dem Dach von Bechtle für DPS Software tätig vleiben. Manfred Gravius, Gründer und bisher geschäftsführender Gesellschafter, scheide planmäßig altersbedingt aus dem Unternehmen aus, teilte das Systemhaus mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

DPS ist als Lösungsanbieter seit 23 Jahren im Markt etabliert und unterstützt die Kernprozesse von Kunden für alle Aufgaben und Phasen des Produktlebenszyklus. Das Software-, Beratungs- und Serviceangebot basiert auf Standardprodukten der Softwarehersteller Dassault Systèmes, SolidCAM sowie auf eigenen Modulen und Lösungen. Bechtle erweitert mit der Akquisition seine 3D-CAD-Kompetenzen im Bereich Produktentwicklungslösungen. In Deutschland ist Bechtle mit den Spezialisten SolidLine, Solidpro, Coffee, HCV Data und C-CAM am Markt vertreten, in Österreich mit planetsoftware und in der Schweiz mit Solid Solutions.