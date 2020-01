28.01.2020 | Hersteller

Bailey wird Director of Channel and Cloud EMEA bei Zerto

Zerto vereinheitlicht seine Vertriebskanäle und holt Greg Bailey als neuen «Director Channel and Cloud EMEA» vom Konkurrenten Veeam.

Im vergangenen Jahr vereinheitlichte Zerto seine bis dahin zweigleisige Channel-Strategie und führte die Vertriebskanäle «Channel» und «Cloud» zusammen. Diese Entscheidung schlug auch auf die Personalebene in Zertos Vertriebsstruktur durch: Mit David MacMillan holte sich Zerto auf globaler Ebene einen Manager mit viel Erfahrung in beiden Kanälen ins Haus. Um die neue Strategie auch in EMEA besser vorantreiben zu können, hat Zerto nun Greg Bailey als neuen «Director Channel and Cloud EMEA» vorgestellt. Zerto warb den Manager vom Konkurrenten Veeam ab.

Zu seinen Aufgaben bei Zerto werden der Ausbau und die Weiterentwicklung der Partnergemeinschaft sowie die Abstimmung von Vertriebsstrategie und -programmen gehören. Gemeinsam mit Zertos wichtigsten Partnern in der EMEA-Region soll Bailey dabei helfen, das bisher starke Wachstum des führenden Anbieters für IT-Resilienz weiter voranzutreiben. Seit der Einführung des CSP-Modells hat Zerto sein Cloud-Partner-Ökosystem auf mehr als 350 Anbieter erweitern können. Darüber hinaus arbeitet Zerto weltweit mit über 1.800 VARs und Systemintegratoren zusammen.