01.03.2020 | Hersteller

Auerswald startet Austauschaktion für ITK-Systeme

Auerswald, Hersteller von ITK-Systemen und IP-Telefonen, bietet eine Austauschaktion für Fremd- sowie eigene ITK-Systeme an.

Auerswald, Hersteller von ITK-Systemen und IP-Telefonen, bietet vom 01. März bis zum 31. Mai dieses Jahres eine Austauschaktion für Fremd- sowie eigene ITK-Systeme an. Vor dem Hintergrund der All-IP-Umstellung erhalten Reseller Möglichkeiten, um ihre Kunden bestmöglich von einem neuen Auerswald-ITK-System zu überzeugen. So unterstützt der ITK-Spezialist aus Cremlingen Fachhändler bereits bei der Auswahl der passenden Kommunikationslösung. Mithilfe des Sales Configurators sind Interessenten in der Lage, online die bisherigen Daten einzugeben. Zudem stehen Pre-Sales-Mitarbeiter für persönliche Beratungsgespräche mit Verkaufsargumenten zur Verfügung. Auf dieser Grundlage erhält der Reseller eine Empfehlung für ein System, das er dann direkt bei seinem Distributor bestellen kann.

Schickt der Reseller das alte ITK- System ein, bekommt er gratis die Garantieerweiterung inklusive aller Module auf insgesamt 60 Monate Herstellergarantie sowie eine sofortige Cashback-Erfolgsprämie. Auch für neue Reseller sei die Aktion interessant, da ihnen durch die kostenlose Beratung der Einstieg in den ITK-Bereich erleichtert werde, teilte der Anbieter mit.