11.03.2020 | Hersteller

Hersteller

Auch Spielemesse E3 wegen Coronavirus-Risiken abgesagt

Die Spielemesse E3 ist als weitere Großveranstaltung der Tech-Branche wegen der Coronavirus-Ausbreitung abgesagt worden.

Die Spielemesse E3 ist als weitere Großveranstaltung der Tech-Branche wegen der Coronavirus-Ausbreitung abgesagt worden. Man wolle daran arbeiten, Produkt-Vorstellungen ins Netz zu verlegen, kündigten die Veranstalter am Mittwoch an. Die E3 in Los Angeles ist traditionell eine der wichtigsten Plattformen für die Präsentation neuer Spieletitel. In diesem Jahr hatten allerdings bereits mehrere Branchen-Schwergewichte wie Sony ihre Teilnahme abgesagt. Die diesjährige E3 sollte vom 9. bis zum 11. Juni stattfinden. Abgesagt wurden bereits unter anderem die Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona sowie die Entwicklerkonferenzen von Facebook und Google in Kalifornien. (dpa)