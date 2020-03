16.03.2020 | Distribution

Arrow wird von Check Point ausgezeichnet

Arrow wurde von Check Point Software Technologies, einem Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, als «Best Strategic Distributor of the Year» ausgezeichnet.

Nicholas Bannister, Arrow

Arrow wurde von Check Point Software Technologies, einem Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, als «Best Strategic Distributor of the Year» ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde anlässlich der CPX 360 Cyber Security Konferenz und Expo von Check Point verliehen, die im Februar 2020 in Wien stattfand. Mit dieser Auszeichnung würdige Check Point die Leistungen von Arrow im Vertrieb und die enge strategische Abstimmung mit Check Point im Jahr 2019, teilte der VAD mit. Die CPX 360 ist die jährlich stattfindende Kunden- und Partnerveranstaltung von Check Point, die sich den drängendsten Herausforderungen der gegenwärtigen und zukünftigen Cyber-Sicherheit annimmt und Unternehmen jeder Größe dabei unterstützt, wirkungsvolle Strategien zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen und intelligenten Hackerangriffen auf ihren Geschäftsbetrieb auszuarbeiten.

«Nach unserer kürzlich erfolgten Ankündigung, die CloudGuard IaaS-Lösung von Check Point als erster Cloud-Marktplatz-Anbieter in unsere ArrowSphere-Plattform aufzunehmen, freuen wir uns, dass wir mit dieser wichtigen Auszeichnung nun den nächsten Meilenstein auf unserem Weg erreichen», so Nicholas Bannister, Senior Director und Leiter Networking und Security des Bereichs Enterprise Computing Solutions von Arrow in EMEA.