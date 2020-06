18.06.2020 | Distribution

Arrow und Centrify unterzeichnen Vertriebsvereinbarung

VAD Arrow hat eine europaweite Vertriebsvereinbarung mit dem Cybersecurity-Spezialisten Centrify geschlossen.

Alexis Brabant, VP Sales des Geschäftsbereichs Arrow Enterprise Computing Solutions, EMEA

VAD Arrow hat eine europaweite Vertriebsvereinbarung mit dem Cybersecurity-Spezialisten Centrify geschlossen. Das Abkommen umfasst das gesamte Portfolio des Unternehmens an Privileged-Access-Management-(PAM)-Lösungen. Diese Lösungen sollen Unternehmen vor unbefugtem Zugriff und Datenverstößen schützen, indem sie die Zugangsberechtigungen für Personen und in zunehmendem Maße auch für Maschinen in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen verwalten. Mit Centrify greifen administrative Verwaltung und Zugriff nahtlos ineinander über. Die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften werden verbessert und Computersysteme werden in die Lage versetzt, sich selbst gegen Cyber-Bedrohungen zu verteidigen.

«Viele Datenverstöße erfolgen über den Zugriff auf kritische Infrastrukturen und sensible Daten durch missbräuchliche Nutzung vertraulicher Zugangsdaten. Die Cybersecurity-Lösungen von Centrify liefern einen innovativen Ansatz für unsere Kunden, der die inhärenten Sicherheitsanforderungen bewältigt, mit denen Unternehmen auf ihrem Weg des digitalen Wandels unweigerlich konfrontiert werden», so Alexis Brabant, VP Sales des Geschäftsbereichs Arrow Enterprise Computing Solutions, EMEA.